يرى هشام في الحلقة الخامسة من مسلسل ابن اصول، ان هناك شخصان اقتحما سور الفيلا من خلال كاميرات المراقبة التي وضعها، ثم يهرول إلى خال والدته ليخبره بذلك، فيقوم معه ويحمان سلاحهما، لكنهما لا يجدان أي أحد، وبمراجعة الكاميرات، يظهر أن هلاوس هشام مستمرة، ولم يقتحم أحد الفيلا.
ويصرخ هشام وهو يقول "أنا بقيت مجنون.. أنا مجنون"، وتحاول عائلته تهدئته إلا أنه لا يستجيب، حتى تغمي عليها والدته ولكنه تفوق فيما بعد، ويظل هشام قابعا في غرفته، حتى تذهب له والدته وتدعوه أن يخرج معه للاحتفال بعيد ميلاده.
وينجح جمال شقيق هشام في أن يفك
والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق حماده هلال يكتشف علاقته بـ"آيتن عامر" في "ابن الأصول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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