القبض على مصطفى خاطر في "طلقة حظ"

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل طلقة حظ، القبض على مصطفى خاطر، بعد أن أبلغت عنه السيدة التي تجسد دورها الفنانة إيمي سالم، ويظهر أنه تم اذاعة اسمها بالخطأ على أنها هي التي قُتلت.

ولم تكن عائلة عبد الصبور

تعلم أنه لم يسافر أو أنه تم القبض عليه، ويفكرون جميعا في الثراء الذي سيجلبه لهم عبد الصبور من سفره في اليونان، ويحدث تغير في المعاملة بين زوجته وإخوته،حيث تعاملهم بشكل إيجابي.

وتقوم زوجة عبد الصبور ببيع شبكتها كي تصرف على البيت، وتنتهي الحلقة عندما تذهب إيمي إلى المشرحة برفقة الضابط لترى الجثة، وبعدها تتفقد هاتفها وتنظر إلى صورة تجمعها بعبد الصبور والقتيلة وشخص آخر.

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والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.