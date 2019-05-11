تبدأ الحلقة ٥ من مسلسل زي الشمس للفنانة دينا الشربيني، بذهاب نور إلى المنزل ولم تخبر والدتها وأبناء فريدة عن مقتلها، وطلب منها الظابط حسن ذلك، لحين الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي الذي سيوضح سبب الوفاة، أي لمدة أسبوع، وتحاول نور أن تخبأ وفاة اختها عن والدتها، ولكن الأم تشعر بأن هناك شئ سيئ حدث لإبنتها فريدة ولا تعلم ما هو.
تقوم خناقة كبيرة في الماضي بين نور وأختها فريدةبسبب خيانتها لها مع خطيبها عمر " أحمد صلاح السعدني" ، وتقول نور لفريدة أنها تكرهها ولن تسامحها على ما فعلته بها طول عمرها وتطردها، قائلة لها : " ربنا ياخدك عمري ما هسمحك"، ترجع الكاميرا للواقع وتنهار نور داخل منزل جيرانها وتقول لهم أنها تحبها وتسامحها وتريد أن تعلم ذلك، كل هذا المشهد وسط دموع وإنهيار
تجئ فتاه إلى منزل عمر زوج المقتولة فريدة لكي تطمئن عليه، ويشكرها عمر على كل ما تفعله معه، وتقول له أنها تحبه كثيرًا ولن تتركه ابدًا.
تنتهي الحلقة بذهاب نور إلى كارمة ابنة فريدة، وتخبرها بوفاة والدتها وانها متأسفة لأنها تخبرها بذلك ولكنها لا تعلم كيف تتصرف وتخبر والدتها وبقية اخواتها بخبر وفاة فريدة، ولم تصدق كارمة وانهالت دموعها واحتضنت خالتها نور بكل حزن وأسى.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرة بين ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني في "زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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