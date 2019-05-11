مشاجرة بين ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٥ من مسلسل زي الشمس للفنانة دينا الشربيني، بذهاب نور إلى المنزل ولم تخبر والدتها وأبناء فريدة عن مقتلها، وطلب منها الظابط حسن ذلك، لحين الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي الذي سيوضح سبب الوفاة، أي لمدة أسبوع، وتحاول نور أن تخبأ وفاة اختها عن والدتها، ولكن الأم تشعر بأن هناك شئ سيئ حدث لإبنتها فريدة ولا تعلم ما هو.

تقوم خناقة كبيرة في الماضي بين نور وأختها فريدة

بسبب خيانتها لها مع خطيبها عمر " أحمد صلاح السعدني" ، وتقول نور لفريدة أنها تكرهها ولن تسامحها على ما فعلته بها طول عمرها وتطردها، قائلة لها : " ربنا ياخدك عمري ما هسمحك"، ترجع الكاميرا للواقع وتنهار نور داخل منزل جيرانها وتقول لهم أنها تحبها وتسامحها وتريد أن تعلم ذلك، كل هذا المشهد وسط دموع وإنهيارتام لنور " دينا الشربيني". تذهب نور لمكان حادث فريدة وتسمع كافة التسجيلات التي كانت ترسلها لها أختها في الماضي ولم ترد عليها لغضبها الشديد منها.

تجئ فتاه إلى منزل عمر زوج المقتولة فريدة لكي تطمئن عليه، ويشكرها عمر على كل ما تفعله معه، وتقول له أنها تحبه كثيرًا ولن تتركه ابدًا.

تنتهي الحلقة بذهاب نور إلى كارمة ابنة فريدة، وتخبرها بوفاة والدتها وانها متأسفة لأنها تخبرها بذلك ولكنها لا تعلم كيف تتصرف وتخبر والدتها وبقية اخواتها بخبر وفاة فريدة، ولم تصدق كارمة وانهالت دموعها واحتضنت خالتها نور بكل حزن وأسى.