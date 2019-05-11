فن ومشاهير

مي عزالدين تفشل في التطوير من مظهرها في "البرنسيسة بيسة"

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تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بأشتباك سيدة الأعمال "شويكار" مع بيسة داخل المدرسة التي تمتلك بيسة جزء من أرضها, والتي ورثتها من عمها الذي

يقيم في ايطاليا.

 

تدور أحداث الحلقة في اطار كوميدي, فتحاول بيسة التطوير من نفسها و مظهرها لكي تليق مع مستوى المدرسة والمدرسين, وتسيطر

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بيسة على المدرسة وتفرض شخصيتها الكوميدية الساخرة على المدرسين بالتعدي عليهم بالضرب والاهانة, وذلك من وراء منصبها كناظرة للمدرسة بالاكراه.

 

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تنتهي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بتعرض "شويكار" لأزمة مرضية واثار لجلطه قلبية من وراء أفعال "بيسة" الهمجية. 

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