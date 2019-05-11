كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة السادسة لـ"الزوجة 18".. الرداد ينفصل عن هيدي كرم على الهواء.. وعلقة ساخنة لـ "فريدة".. وشيماء سيف تطرد موظفي الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل "الزوجة18 "، بطولته الفنان حسن الرداد، أجواء من الكوميديا، والتشويق والإثارة.

وبدأت الحلقة، بطلاق الفنان حسن الرداد، والذي يجسد دور "حمزة"، زوجته الفنانة هيدي كرم، والتي تجسد دور "هايدي"، عبر الهواء مباشرة من خلال برنامج اذاعي عبر الردايو، وذلك لانه شعر بعدم الثقة في المعيشة معها، خلال الفترة الأخيرة.

وفي ذات السياق "حمزة"، قرر "حمزة"، التزوج من الدكتورة "فريدة"، والتي تسببت في كشفه امام زوجاته، من خلال مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، وبذلك تكون هي "الزوجة ال18".

Advertisements

ولجئ حسن الرداد "حمزة"، لعدة محاولات حتى يكسب ثقة "فريدة"، منها تأجير بلطجي للاعتداء عليها، ثم ذهب لزيارتها المستشفى، لتتأكد انه ليس له علاقة بهذه الحادثة.

واختتمت أحداث الحلقة، بزيارة من والدته الفنانة سلوى خطاب، للدكتورة فريدة ، بعد خروجها من المستشفى، لتهيئة الاجواء من اجل "حمزة".

مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وهيدي كرم، وناهد السباعي،وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.