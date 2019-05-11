كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجد المصري عن دوره في "زلزال": "لو الناس كرهتني يبقى نجحت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان ماجد المصري، أن السبب في تأخر تعاونه مع الفنان محمد رمضان كان عدم توافر أعمال مناسبة لكلا الطرفين، لافتًا إلى أن مسلسل "زلزال" كان الأنسب للقائهما.

وأعرب "ماجد" في حوار له مع برنامج "trending" المذاع عبر فضائية mbc4، عن سعادته بنجاح شخصيته في المسلسل، مؤكدًا أن القصة كلها تمثيل، ولو كرهته الناس فهذا دليل على نجاحه.

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"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.

ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.