كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور يشيد بأداء درة في "المايسترو".. ويصفها بالعودة الأفضل للدراما التونسية (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مسلسل "المايسترو" للنجمة درة ترند يوتيوب بتونس، وذلك بعد تفاعل الجمهور التونسي على وجه الخصوص والجمهور العربي بشكل عام مع أحداث المسلسل الذي يعيدها للدراما التونسية.

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درة تتواجد هذا العام في الدراما التونسية من خلال مسلسل المايسترو بعد تغيب عدة أعوام عنها، وأجرت عدد من المنصات التونسية استفتاءات على أفضل مسلسلات تونسية حتى الآن وتفوق مسلسل المايسترو بمتسع كبير عن أقرب منافسيه، بجانب إشادة الجمهور بأداء التونسية درة في أحداث العمل، معتبرين أنها أفضل عودة للدراما التونسية.

المسلسل من بطولة بطولة فتحي الهداوي، وأحمد الحفيان، وغانم الزرلي، ووجيهة الجندوبي.