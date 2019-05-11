كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الخامسة من "كلبش 3".. تجنيد 50% من فريق عمل سليم الانصاري لحساب اكرم صفوان.. وسليم يتوسل من أجل حقنه لعلاج ابنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة أجواء من الإثارة والتشويق.

حيث بدأت أحداث الحلقة بظهور سليم الانصاري، مع الفنان احمد عبدالعزيز، والذي يجسد دور اللواء جلال، وهما يتفقان على أكرم صفوان، والكشف عن عمليات فساده التي يكلف بها من الخارج لينفذها داخل مصر.

وفي سياق متصل من أحداث الحلقة، وقعت الشركة أول عقد لها مع رجل الأعمال "علوان"، لحماية أبنته التي سافرت للخارج ليتم علاجها من الإدمان، والذي اشار إلى ابنته اتجهت للإدمان من خلال رجال أراد إيذائه.

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بينما توسل سليم الانصاري، من رجل الأعمال أكرم صفوان، لإعطائه مجموعة من الحقن لعلاج ابنه، لكن "صفوان" رفض حتى لا يتمرد عليه "الانصاري".

واختتمت الحلقة بأجواء من التشويق والثارة، حيث اتضح أن 50% من العاملين بشركة الحراسات الخاصة، جواسيس على سليم الانصاري، لصالح رجل الأعمال أكرم صفوان.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.