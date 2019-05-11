كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الخامسة من "هوجان".. صلاح عبدالله يكشف من وراء محاولة قتله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد إمام، حيث شهدت الحلقة أجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين أبطال العمل.

وبدأت أحداث الحلقة، باستغلال كريم محمود عبدالعزيز الذي يجسد دور "لطفى الحراق"، لـ"هوجان"، في السرقة مجددًا، بعد فشل العثور على "وردة" التي سرقت أموال "بهلول" بعد دخوله السجن.

كما كشف الفنان صلاح عبدالله الذي يجسد دور "بهلول" رجل الموالد الشعبية، من وراء محاولة قتله داخل السجن، واتضح انه المحامي الذي يعمل مع "وردة"، دون علم "بهلول".

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وفي سياق متصل، اخبرت خاله "وردة"، أن "هوجان"، قد سال عليها مع اثنين اخرين، وهم "الحراق ، وحورس"، وطلبت منها اذا حضر مرة اخرى، تبلغها على الفور تمنعه من المغادرة.

واختتمت الحلقة في مشهد مليئ بالكوميديا الساخرة، بين "الحراق، وحورس"، داخل الحارة الشعبية التي تربو فيها، تعمل والدة "الحراق"، بائعة بيها.

"هوجان"، بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن إخراج شيرين عادل، ومن تأليف محمد صلاح العزب.