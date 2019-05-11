كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ تقني في خامس حلقات "حكايتي".. ومصير مجهول لـ ياسمين صبري ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكايتي"، خطأ تقني في نهاية الحلقة، خلال مشهد جمع "داليدا" ياسمين صبري و"ادهم" أحمد حاتم، باختفاء الصوت فجأة أثناء حديثهما حول رغبة الأخير في قتلها، تنفيذاً لقرار والده "سليمان" أحمد بدير.

تستطيع "داليدا" الهروب من منزل والدها، بعد حبسها داخل غرفة في الدور الأرضي من المنزل، بسبب خوف والدها "سليم" جمال عبد الناصر وشقيقها "حسام" إسلام جمال، من تهديدها بالإبلاغ عنهما، وشهادتها برؤية شقيقها وهو يقتل "نور" ابنة عمها "سليمان".

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يرفض "سليمان" استقبال العزاء في ابنته "نور" دنيا المصري، ويطلب من نجله "ادهم" أخذ التار من "سليم" بقتل "داليدا" بدلاً من "حسام" لحرق قلب شقيقه على ابنته مثلما فعل معه، ويقع "ادهم" في حيرة بين إرضاء والده وأمه وبين حبه لابنة عمه "داليدا".

"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، سارة التونسي، وآخرون.