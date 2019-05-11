شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تجند إسلام حافظ للتجسس على محمد رجب فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت "مروة الشواف" جيهان خليل من "قنديل" إسلام حافظ على الهاتف أن يأتى لها، وسألته عن كل خطوة لـ"نوح" محمد رجب، والذى يتجسس عليه لصالحها، وأخبرها بأنه سيذهب لمقابلة "رحاب" ميرهان حسين، ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "علامة استفهام"، وطلبت منه أن يخبرها بكل ما يفعله وبالأخص إذا اصطحب "رحاب" معه للغواصة الذى يجرى فيها بروفات فرقته الموسيقية.

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وذهب "نوح الشواف" لمقابلة "رحاب"، وسيطرت الأجواء الرومانسية بينهما داخل سيارته، وعزف لها على الساكسفون فى الشارع، ثم ذهبا للغواصة الخاصة به والذى يقيم بها بروفات فرقته الموسيقية، وضم "رحاب" للفرقة التى غنيت "أما براوة" وهى الأغنية التى تذكر "جاسر" محمد ناصر شقيق "نوح" بالفتاة التى كان يحبها وتوفيت فى حادث تصادم سيارة بسبب غنائه نفس الأغنية لها.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.