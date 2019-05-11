شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تعلن عن مولد طفلها الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كيم كارداشيان اليوم الجمعة عن مولد طفلها الرابع من خلال أم بديلة.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع لمتابعيها على تويتر والبالغ عددهم نحو 60 مليونا "لقد وصل، وهو رائع". وأضافت "يبدو حاليا وكأنه توأم لشيكاجو. أنا متأكدة أن شكله سيختلف كثيرا، لكنه الآن شبهها تماما". Advertisements ولدى كارداشيان وزوجها المغنى كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاجو التى ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات. ولم يكشف الزوجان عن اسم المولود الجديد بعد. وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت فى 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.

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