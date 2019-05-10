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انت الان تتابع تفاصيل خبر "نكهة بلد".. 30 أكلة حول العالم يقدمها "الخليج 365" برمضان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 11:58 مساءً - ينشر موقع "الخليج 365"، على مدار أيام الشهر الفضيل، بطاقة "نكهة بلد"، والتي تعرض أكثر الأكلات المشهورة في بعض الدول حول العالم.
وسيكون زوار موقعنا الكرام على موعد مع نكهة يومية، تزيد من معرفتهم بأطباق الشعوب الأخرى العربية والغربية.
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