شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من "علامة استفهام".. لغز الشيخ منصور وسيطرته على محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "علامة استفهام" أحداثا جديدة بعد الدردشة بين "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى و"نوح الشواف" بعد اعترافه بقتله لدكتور "طارق" إدوارد بحجة حبه له، رغم أن المشهد الذى ظهر فيه هو انتحاره بالقفز فى نهر النيل، وحاول "سامح" استدراجه عن معرفته لهذه المعلومات ولكن "نوح" لم يتحدث بحجة كل شىء فى وقته وذهب لغرفة نومه.

جلس "سامح" مع نفسه داخل مكتبه وشاهد فيديو على يوتيوب بعنوان "معجزات الشيخ منصور" وهو اسم اللغز الذى ظهر فى بداية الحلقة، وذهب بعدها لمشاهدة "نوح" أثناء نومه عبر نافذة باب حجرته، ولكنه استيقظ ونظر إليه لينتهى المشهد عنده.

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واختتمت الحلقة بمشهد ظهرت فيه "جوليا شواشى" عزيزة وطفل يدعى "نور" و"الشيخ منصور" حسن العدل، وعند جلوس "عزيزة" بجواره ظهرت أمام الكاميرا ممسكة صور ظهر فيها "نوح الشواف" بصحبتها هى والطفل، وقال لها "الشيخ منصور": "أنا كمان واحشنى زيك ويمكن أكتر بس فرجه قريب ونوح ماشى فى الطريق الصح بيحارب روحه وهى كمان بتحاربه بس أنا واثق إنه هينتصر فى الآخر"، لتنتهى الحلقة ويتبقى لغز من هو الشيخ منصور وما علاقته بـ"نوح الشواف"، وهل هذا الطفل ابنه.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.