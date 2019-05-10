شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الخامسة من "ابن اصول".. أخو حمادة هلال الأكبر يتوعده ويكشف سره مع آيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "ابن اصول" بإثارتها المعتادة، حيث حاول هشام (حمادة هلال) فى بداية الحلقة اكتشاف الرجل الذى يحاول مطاردته بعدما رآه فى الحلقة الماضية عبر الكاميرا يحاول دخول الفيلا، وبالفعل أيقظ خاله وتوجها معاً رافعين المسدسات إلى غرفة الخادمة فى محاولة لرؤية من يطارده، وكعادة الحلقات الماضية لم يجدوا أى شخص، مما دفع هشام للركض إلى غرفته بهدف إظهار ما شاهده لخاله ولكن لم يجد أى شخص مما شاهده على اللاب توب ليصرخ فى وجه الجميع بعدما شعر بأنه مجنون لتأتى أمه (سوزان نجم الدين) بسرعة وتقع جراء حزنها على حالة ابنها ليطلبوا الدكتور لها، وبعدها تشفى من صدمتها يدخل ابنها فى حالة اكتئاب، حيث يقرر البقاء فى الفيلا وعدم الخروج نهائياً طوال الحلقة.

تتطور الأحداث فى الحلقة فعلى جانب آخر قام جمال (حمزة العيلى) أخو هشام الأكبر ببيع أخوه من خلال سرقة كيلو ذهب مقابل الحصول على ما يكفيه ممن يتعاطاه للإدمان، وهو ما حدث بالفعل لكن لم يلتزم معه اللصوص بالكمية المتفق عليها إذ أعطوه أقل ليتوعدهم.

كما تمكن جمال أيضاً خلال الحلقة بفتح باسورد موبايل نعمة (أيتن عامر) زوجة هشام فى السر، ليكتشف علاقتهما وأنهما متزجان سراً من خلال الصور، ليبعث الصور إلى هشام أخوه الذى يتصل عليه فور مشاهدة الصور ليقابل بتهديد منه قبل إغلاق حمادة هلال تليفونه فى وجه جمال الذى يتوعده ويقوم على الفور بالذهاب لمقابلة صولا ليخبرها بكل شىء وتنتهى الحلقة.