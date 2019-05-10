شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات أحمد سعد عنها .. ريم البارودى: أنا عاملة حساب مرضك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الفنان أحمد سعد، خلال أحد البرامج التليفزيونية، والذى يعرض فى شهر رمضان، عن علاقته بالفنانتين ريم الباروى، وسمية الخشاب، حيث كان على علاقة عاطفية بريم البارودى، قبل أن ينفصلا، ثم يتزوج من الفنانة سمية الخشاب، وتنتهى العلاقة بالإنفصال

أحمد سعد ، خلال البرنامج أكد أنه تزوج من الفنانة ريم البارودى لمدة 6 أيام فقط، رغم قصة الحب الطويلة التى جمعت بينهما.

ورغم الأزمات والمشاكل التى أثيرت حول علاقة أحمد سعد بريم، وعلاقته بسمية الخشاب ، إلا أن ريم التزمت الصمت خلال هذه الفترة، ولكن بعد التصريحات التى أدلى بها سعد للبرنامج أمس، خرجت ريم البارودى عن صمتها .

وقالت ريم البارودى عبر حسابها "سمعت أنى اتجوزت 6 أيام ... لا .. أنا أصلا تجوزت رسمى على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة .. مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب واللى مش هسمح بيه أن يا حرام اننا اتعملنا عمل من احدى زوجاته علشان نطلق بعد 6 أيام اللى كانوا على علاقة ساعتها .. اقسم بالله وحياة شهر كريم .. أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر .. ولو على الأعمال .. أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقول اللى حصل فى الكواليس .. ملحوظة بعد 14 سنة محاولات اصلاح بنى ادم اتجوزت 21 يوم .. العمل عمل الله .. ريم البارودى"

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ريم البارودى على انستجرام

وكان أحمد سعد، قد اعلن انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب الخميس 28 مارس الماضى، بعد زواج استمر ما يقرب من عامين، حيث قال عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" "أنا قررت الانفصال عن النجمة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرنى على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندى أولادى"، دون أن يكشف عن أى تفاصيل، وهو ما جعل الأمر حديث مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى ، الذين تعجبوا من إعلان الخبرحوالى الساعة السادسة صباحًا.