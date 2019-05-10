شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: شتمت يوسف شاهين بعدما استبعدنى من أحد أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاصيل كثيرة وأسرار مثيرة كشفتها الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد للإعلامية إنجى أنور فى برنامجها "سرى مش للغاية"، المذاع على نغم إف إم ١٠٥,٣، حيث تحدثت عن حقيقة ترشيحها للبطولة فى فيلم "اليوم السادس" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، موضحة أنه بعد موافقتها على الدور فوجئت باستبعادها واستبدالها بداليدا، وغضبت بالفعل ثم قالت ليوسف شاهين على حد قولها: "طظ فيك".

وحكت فردوس عبد الحميد لإنجى أن يوسف شاهين أرسل لها سيناريو فيلم "اليوم السادس"، حيث كان من المفترض أن تقوم بالدور الذى مثلته فيما بعد داليدا، لكنه اتصل بها بعد ذلك معتذرا لها وأخبرها أن داليدا هى التى ستؤدى شخصية "الفلاحة صديقة" وتعجبت فردوس عبد الحميد من هذا الاختيار وبعد مشاهدتها للفيلم لاحظت اللكنة الفرنسية لدى داليدا وأنها كانت غير مقنعة فى شخصية الفلاحة المصرية.

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وعن مشاركتها فى مسلسل "الوصية" رمضان الماضى أكدت فردوس عبد الحميد أنها لم تستطع رفض طلب مخرج المسلسل، خالد الحلفاوى، والتى تعتبره ابنها، على حد قولها.

وعن قيامها بدور أم الفنان محمد رمضان فى مسلسل "الأسطورة" كشفت فردوس عبد الحميد أن الدور كان مهما وأنه أعجبها كثيرا، وأنها قدمت من خلال هذا الدور رسائل مهمة، حيث تذكرت المشهد الذى جمعها بمحمد رمضان حينما قالت له "ارجع للحق عشان ربنا يرضى عنك".

وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد إن شهر رمضان كان دائما وش سعد عليها، وإن أول عمل تظهر فيه كان فى شهر رمضان فى مسلسل "ميزو".