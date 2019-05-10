شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 4 من علامة استفهام.. غيرة بين جيهان خليل وميرهان حسين بسبب محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الغيرة ستسيطر على الأجواء بين جيهان خليل وميرهان حسين، وهو الأمر الذى ظهر من خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "علامة استفهام"، فظهرت "مروة" التى تجسدها جيهان خليل فى مشهد جمعها مع "نوح الشواف" الذى يجسده محمد رجب، وطلبت منه الابتعاد عن "رحاب" التى تجسدها ميرهان حسين، ووصفتها بأنها بيئة، ولكن من الواضح أن "نوح الشواف" تروق له رحاب خاصة بعد دفاعه عنها بشكل كبير خلال المشهد.

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وشهدت أحداث الحلقة ألغازا جديدة، والتى بدأت من حيث انتهت الحلقة السابقة بعد أن أخبر "نوح الشواف" محمد رجب، الدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى، بأنه هو من قتل الدكتور "طارق" إدوارد، واندهش "سامح" من هذا الكلام ولم يصدقه، ليقول له بأنه سيساعده للخروج من هذه الحالة، ليطلب منه "نوح" قبل مغادرته غرفة العزل ألا يتخلى عنه أبدا مهما حدث، وتتولى الاحداث.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة .