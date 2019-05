شكرا لقرائتكم خبر عن رالانا تطلق ألبومها الجديد .." Badass vibes" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المطربة السويدية من أصل فلسطيني رالانا عيد الفطر المبارك موعداً لإطلاق ألبومها الجديد، الذي يضم 12 أغنية منها " Badass vibes" وهي عنوان الألبوم وFlex with me ، وLove is poison، وUnreal ، وHit the club

كما أكدت رالانا أن الألبوم سيصدر في جميع المنصات الغنائية العالمية عقب الانتهاء من مراحله الأخيرة من مكساج وماستر سين الألبوم، بينما كشفت أنها تحضر لتصوير الأغنية الثانية من الألبوم في دبي خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما صورت الأغنيه الأولي في ولايه ميامي الأمريكيه وكانت بعنوان "نحتاج للحب" ليعرض الكليب الجديد بالتزامن مع صدور الألبوم وقالت : "أن بوستر الألبوم بعدسه المصور العالمي Philly fly boy.

وتظهر رالانا، فيه بلوك جديد تماما وصورته في ميامي ايضا وأضافت : أن اختيار عيد الفطر لإطلاق الألبوم لأنه الأنسب من وجهة نظرها باعتباره الموسم الفني الأهم عربيا وأنها حريصة علي الوصول إلي أكبر قاعدة جماهيريه عربية وواصلت : أن أجندنها الفنية تتضمن جولات غنائيه في العديد من البلدان العربية والأجنبية ومن المقرر أن تبدأها عقب صدور الألبوم مباشرة.