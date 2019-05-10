شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى الحزام الأخضر لتصوير "بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة دنيا سمير غانم مشاهدها فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" اليوم الجمعة بمنطقة الحزام الأخضر وتجمع المشاهد بينها وبين سمير غانم وعمرو وهبة وآخرون من النجوم، حيث يواصل مخرج العمل خالد الحلفاوى فى مونتاج ومكساج الحلقات من المسلسل، وهى إنتاج سينرجى وهشام جمال، الذى يعرض يومياً بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.