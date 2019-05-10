مخرج "دماغ شيطان" يواصل عمليات المونتاج تمهيدًا لطرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: يواصل المخرج كريم اسماعيل، عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بفيلمه الجديد "دماغ شيطان" الذي انتهي من تصويره قبل شهر رمضان. ويسعى إسماعيل، للانتهاء من باقي المونتاج تمهيدًا لطرحه في الفترة المقبلة بعد الاستقرار على موسم العرض. وفيلم "دماغ شيطان"، بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وعمرو عابد وسلوى خطاب ونادية خيري وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي، وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

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