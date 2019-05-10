شاهد: رغم نُجومها اللّامعين.. مُسلسلات “خفتت” في بداية الماراثون الرّمضانيّ

اختفى عدد كبير من المسلسلات التلفزيونيّة، فور انطلاق منافسات الماراثون الدراميّ، في شهر رمضان الجاري، رغم أنّها تضمّ نجومًا كبارًا، توقّع النقاد لهم، احتلال مراكز متقدّمة، خلال السّباق الرّمضانيّ. ورغم أنّ هذه المسلسلات كانت تتصدّر محرّكات البحث، قبل عرضها، إلا أنّها اختفتْ تمامًا، مع انطلاق المنافسات، لدرجة أنّ البعض لا يعرف أوقات، ولا قنوات عرضها، رغم ما تضمّه من نجوم. ويبدو أنّ بطولة دوري أبطال أوروبا، وبرامج “التوك شو”، والمقالب، مثل “رامز في الشلال”، و”عائشة شو”، و”شيخ الحارة”، خطفتْ الأضواء من المسلسلات الرّمضانيّة، وتصدّرتْ محرّك البحث العالميّ، “غوغل”، بعد أنْ كانت الأعمال الدراميّة، تستحوذ على قائمة الأكثر بحثًا. وباستطلاع حديث السوشال ميديا، نجد أنّ هناك عددًا كبيرًا من المسلسلات اختفى نهائيًا، وتراجع كليًا، وحلتْ مكانه البرامج، ومباريات دوري الأبطال، الأمر الذي اعتبره نقّاد فنيّون، انتكاسة مبكّرة للأعمال الفنيّة، وشعور المشاهد بالملل والتّكرار، فضلاً عن كثرة الإعلانات، وضعف المضمون، وفراغ المحتوى، وتراجع الحبكة الدراميّة.

الناقد الفنيّ، طارق الشناوي قال لـ”فوشيا”، إنّ اختفاء بعض الأعمال الفنيّة، رغم وجود نجوم فيها، شيءٌ متوقّع، خاصّة وسط تراجع المحتوى المعروض للمشاهد. ورغم تصدّر تلك الأعمال، قوائم البحث قبل عرضها، إلّا أنّ المشاهد حوّل اهتمامه لأعمال أخرى، فور انطلاق المنافسات. وأوضح “الشناوي”، أنّ المستوى والأداء الفنيّ في الحلقات الأولى من دراما رمضان، انتكاسة فنيّة، وتفتقد لعناصر الجذب والتّشويق، وتشعر المشاهد بالملل والنّفور من حولها، وربّما لم يجدوا بديلاً، إلا مباريات كرة القدم، والبرامج المنوّعة، ليس بسبب قوّة تلك البرامج، ولكنْ بسبب ضعف وتراجع الأعمال الدرامية؛ لأنّ الجمهور في الوطن العربيّ، يترقّب طرح تلك الأعمال على المحطّات الفضائيّة، ومعنى نفور الجمهور من حولها، أنّ هناك كارثة فنيّة وتراجعًا شديدًا في مستوى الأعمال الدراميّة، كما أنّها تفتقد عنصر الجذب. وأكّد الناقد الفنيّ، أنّ المشاهد أصبح يواجه إفلاسًا فكريًا، ومحتوى مفرغًا، وأداء متراجعًا. فهناك أعمال اعتمدتْ على الاستسهال، وتقديم محتوى لا يحمل أيّ موضوع، محذرًا من سحب البساط والرّيادة من الدراما المصريّة، لصالح الخليجيّة والسّوريّة، التي ما زالت لا تنافس بقوّة، وتحتفظ برتم معيّن. إلا أنّ منافستها بقوّة، وسط تراجع الأداء المصريّ، سوف يخطف الأضواء منها.

ابن أصول

واختفى مسلسل “ابن أصول” عن الأضواء، والذي يقوم ببطولته حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، وهو من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير، رغم التوقّعات الكبيرة بنجاحه، بعد نجاح حمادة هلال الموسم الماضي.

زي الشمس

كما اختفى مسلسل “زي الشمس”، بشكل كبير، وهو بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، أحمد داوود، جمال سليمان، وأحمد مالك، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، ويذاع عبر فضائيّة mbc مصر.

البرنسيسة بيسة

أيضًا، لم يظهر مسلسل “البرنسيسة بيسة”، واختفى من محرّك البحث غوغل، وهو من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، ونجم مسرح مصر، محمد أنور. كما شارك في البطولة سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وكانت مشاركة أوس أوس، وأحمد فتحي، كضيوف شرف.

حكايتي

أما مسلسل “حكايتى”، ما زال حتى الآن مختفيًا عن الأضواء، وينافس برتم ضعيف، وهو بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، ومصطفى درويش، ومحمود فارس، ويعرض على قنوات “cbc، dmc، one”، والتلفزيون المصريّ.

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طلقة حظ

كما اختفى مسلسل “طلقة حظ”، رغم توقّع نجاحه مع بداية الموسم، والعمل يشارك في بطولته آيتن عامر، ومحمد أنور، وهبة مجدي، وإنعام سالوسة، وتأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

أبو جبل

واختفى مسلسل “أبو جبل”، تمامًا، مع انطلاق الماراثون الرّمضانيّ، وهو بطولة مصطفى شعبان، ويشاركه عائشة بن أحمد، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وصلاح عبد الله، وغفران محمد، ودياب، ومحمد لطفي، ومحمد علي رزق، وأحمد النجار، وعايدة رياض، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة “سينرجي”، للمنتج تامر مرسي.

علامة استفهام

كذلك مسلسل “علامة استفهام”، للفنان محمد رجب، ما زال مختفيًا عن المنافسة المتوقّعة خلال شهر رمضان. ويعرض المسلسل على قنوات الحياة و”cbc ON E وDmc”، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.

الزوجة 18

ورغم التوقّع بنجاحه، اختفى مسلسل “الزوجة 18″، وهو من بطولة حسن الرداد، الذي يشاركه في البطولة، كلّ من ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل. والعمل ورشة كتابة من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري. ومن إنتاج ممدوح شاهين.