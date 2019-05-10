بالفيديو.. خالد الصاوي يستمتع بوقته مع كلابه داخل منزله

نشر الفنان خالد الصاوي مقطع فيديو جديد, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ظهر "الصاوي" في الفيديو وهو يستمتع بوقته مع كلابه البلدي والـ بريد "الماركة", حيث يقتني مجموعة من الكلاب البلدي المصري و المستوردة في منزلة, ويدل ذلك على ان الفنان خالد الصاوي "الماركة", حيث يقتني مجموعة من الكلاب البلدي المصري و المستوردة في منزلة, ويدل ذلك على ان الفنان خالد الصاوييؤيد حملة "اتبنى كلب بلدي مصري". Advertisements ويذكر ان "الصاوي" يشارك في السباق الرمضاني الحالي بـ مسلسل "الحرملك", وهو من بطولة الفنان جمال سليمان, أحمد فهمي, باسم ياخور, درة. من اخراج: تامر اسحاق, وتأليف: سليمان عبد العزيز.

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