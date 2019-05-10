محمد صلاح العزب: «هوجان» غير قابل للمنافسة ولا المقارنة.. ومحمد إمام يمتلك مقومات الفنان الناجح

أعرب السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف «هوجان» عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى جاءته عن المسلسل، عقب عرض الحلقات الأولى منه.

وأكد «العزب» أن «هوجان» ليس عملا فانتازياً، كما يزعم البعض، فهو يعبر عن شخصيات من قلب الواقع. موضحاً أن هناك أناساً كثيرين يقطنون فى أماكن شعبية يمتلكون مهارات خارقة وهى شخصيات رآها بعينه حسبما صرح.

وعن استخدامه اسم «هوجان» تحديداً كناية عن المصارع الأمريكى هالك هوجان عنواناً للمسلسل قال: هوجان من المصارعين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، وفى الحارات الشعبية يطلقون هذا اللقب على الرجل القوى مفتول العضلات ويسمونه «هوجان الحارة»، فالاسم قريب ومعروف لدى الكبار والمراهقين.

وأشاد «العزب» بأداء الفنان محمد عادل إمام الذى استعد للشخصية بشكل قوى، ساعد على ظهور الشخصية كما يجب أن يكون بداية من التمارين القاسية التى خضع لها، نهاية بالشكل النهائى «اللوك» الذى ظهر عليه.

وأشار إلى أنه سعيد بالعمل مع «إمام» للمرة الثانية بعد مسلسل «دلع بنات»، كونه من الممثلين الذين يهتمون بأدق التفاصيل

فى العمل. موضحاً أن إمام يجمع مقومات الفنان النجاح فهو محب ومخلص لعمله، وحريص على خلق بيئة مريحة وصحية للعمل.

وأضاف أن نجاح الحلقات الأولى من «هوجان» ساعده على التخلص من الهواجس التى كانت تجتاحه هو وكل فريق العمل بداية من الجهة المنتجة والمخرجة شيرين عادل وبطل العمل محمد إمام، خوفاً من عدم تقبل الجمهور فكرة العمل خاصة أنها جديدة لم تتطرق إليها الدراما من قبل. ما جعل من العمل مادة غير قابلة للمنافسة ولا المقارنة.

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وعن سر إصراره على ترشيح كريم محمود عبدالعزيز لمشاركة إمام فى بطولة العمل قال:ناضلت كثيراً لتواجد كريم فى العمل، لأن الثنائى يتمتعان بموهبة فنية كبيرة ويوجد بينهما كيميا غير عادية، وأعتقد أن الجمهور لمس ذلك فى الحلقات الأولى من العمل، لذا أصررت على تواجده فى العمل، فتواجدهما سويا فى عمل واحد يشكل تركيبة

مغرية للجمهور.

وتابع: فكرة وجود بطلين فى عمل واحد عملية مرهقة جداً بالنسبة للمؤلف الذى يفترض عليه أن يخصص مساحة خاصة ومناسبة للطرفين، لذا قررت أن أصنع منافساً للبطل يحاربه ويحاول بشتى الطرق أن يحدّ من قدراته وصيته فى الحارة.

وعن الإفيشات الكوميدية التى يحملها العمل قال: العمل غير كوميدى، والإفيشات الكوميدية تأتى ضمن سياق الأحداث ليس إلا، فهو دراما اجتماعية يتخللها كل التيمات من أكشن وإثارة ودراما وكوميديا.

وأشار إلى أن عرض مسلسلين له فى موسم واحد، وهما: «هوجان»، وشقة فيصل، لم تكن مقصودة، موضحاً أن العمل الأخير كان مقرراً عرضه العام الماضى ولكن لظروف إنتاجية خاصة تم تأجيله لأجل غير مسمى، مؤكداً أنه تفاجأ بموعد عرضه.

وأكد «العزب» أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت فى الحلقات القادمة، والتى ستقلب موازين وأحداث العمل رأساً على عقب.

تدور الأحداث بين شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ«هوجان»، نظراً لكونه من ذوى القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، ويثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع فى أكل الزجاج، لتذيع شهرته فى الأفق، ويصبح واحداً من صفوة المجتمع ويجسده الفنان محمد إمام وشاب يسمى لطفى الحراق الذى تجمعه صداقة بـ«هوجان» يجسد دور شخصية تتمتع بصفة الندالة مع كل الناس حتى مع أقرب الناس له.