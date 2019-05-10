فاروق هاشم: البرنسيسة بيسة كوميديا مختلفة.. ولا يوجه وجه مقارنة بين «اطاطا» و«الجدة سكسكة»

أدخل المؤلفان فاروق هاشم ومصطفى عمر، شخصية جديدة على الدراما المصرية من خلال مسلسلهما «البرنسيسة بيسة» الذى يُذاع حاليا على الفضائيات، من الممكن أن تستعين بها الفنانة مى عزالدين فى أعمالها القادمة، وهى «الجدة سكسكة» السيدة العجوز التى تخرج من السجن وتعود لممارسة طغيانها على أهل الحارة.

وكشف فاروق هاشم عن كواليس اختيار فكرة العمل لـ«نجوم وفنون» قائلاً: توجد صديقة مشتركة بينى وبين الفنانة مى عزالدين وهى المنتجة رنا السبكي، التى طلبت منى فكرة عمل جديدة لها، أحضرت أكثر من فكرة بالتعاون مع صديقى مصطفى عمر، وبعد مشاورات ومحادثة دامت ساعات استقرت على فكرة «البرنسيسة بيسة» وأعجبت بها كثيرا، فهى كانت ترغب فى تقديم مسلسل شعبى لايت اجتماعى ومختلف.

وأضاف: ولأن مى عزالدين من الفنانات اللواتى يفضلن إظهار الجانب المميز فى أهالى الحارة الشعبية، وهى أصالة

ابن البلد، والجدعنة، ركزنا على التقاليد والأصول واحترام الكبير والروح المصرية بين الناس داخل هذه الحارة من خلال شخصيتين «الجدة سكسكة» والحفيدة «بيسة» التى تعمل مديرة مدرسة وفى نفس الوقت طبالة.

ونفى ما تردد حول وجود تشابه بين «الجدة سكسكة» و«العجوز اطاطا»، مؤكداً أن الشخصيتين مختلفتان تماماً فلا مجال للمقارنة بينهما، فهناك فرق بين امرأة تقدم نموذج ثانٍ لسيدة فى مرحلة عمرية معينة، ورجل يقدم نموذج امرأة فى مرحلة عمرية محددة. موضحاً أن الجمهور سوف يلمس الفرق بين الشخصيتين فى الحلقات القادمة.

وتابع: جميع ردود الأفعال التى جاءتنى عن المسلسل حتى يومنا هذا أرضتني، خاصة أن العمل مازال فى حلقاته الأولى.

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وعن رسالة العمل قال: حاولت بمشاركة مصطفى

عمر، نقل صورة حلوة عن الحارة الشعبية بعيداً عن العشوائيات وتجارة المخدرات التى عادة ما يصدروها كُتاب الدراما داخل هذه المناطق، فلكل مكان له مزايا وعيوب، فلا يعقل أن نصدر دائماً العيوب ونتجاهل المزايا.

وأكد هاشم، أن «مي» تعتمد على كوميديا الموقف فى أعمالها، لذا ترفض الكلمات المفتعلة فى السيناريو، ويعتبر هذا سر نجاحها، فهى من الفنانات اللواتى يستعددن للشخصية بشكل جيد وتجلس على تفاصيلها، بالإضافة إلى أن شخصية الجدة مختلفة تمامًا عن شخصية «بيسة». متابعاً: حرصنا على الفصل بين الشخصيتين منذ كتابة السيناريو.

وأكد أن «مي» لم تتدخل فى السيناريو ولم تضيف عليه أى تعديل، إذ تركت لخيالنا العنان فى رسم تفاصيل أبطال العمل.

وعن التعاون بينه وبين مصطفى عمر قال: اعتبر مصطفى تميمة حظي، كما أنه يوجد بيننا كيميا مشتركة ساعدتنا على تحقيق النجاح سويا منذ أن تشاركنا فى كتابة العديد من المسلسلات الكوميدية وهم «لهفة» للنجمة دنيا سمير غانم، و«خلصانة بشياكة» للنجم أحمد مكى وهشام ماجد وشيكو، و«هربانة منها» للنجمة ياسمين عبدالعزيز، و«ربع رومى» بطولة مصطفى خاطر.