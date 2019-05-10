باهر دويدار: تحديت نفسى فى «كلبش 3».. والشرطة لم تتدخل فى العمل

خرج السيناريست والكاتب، باهر دويدار، من الإطار النمطى للمسلسلات القائمة على فكرة الأجزاء، بمسلسله «كلبش» الذى تولى كتابة أجزائه الثلاثة كل منها قدمه بشكل جديد ومختلف وإن كان البطل واحداً وهو «سليم الأنصارى» الذى يجسده أمير كرارة.

فكرة مسلسلات الأجزاء لم تستهو «دويدار»، ويقلق منها كثيراً، ففى الوقت الذى تحمس فيه صُناع العمل لعمل جزء ثالث انتابه هو القلق والحيرة التى أجبرته على الاعتكاف فى صومعته عدة أشهر لإيجاد بؤرة صراع جديدة يدور حولها الجزء الثالث. خاصة أن الجزأين السابقين نجحا فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء العربى. وهذا ما أكده فى تصريحاته لـ«نجوم وفنون».

ولأنه يدرك جيداً قيمة النجاح الذى حققه الجزآن السابقين، قرر «دويدار» أن يوسع من دائرة الصراع وخروجها من الإطار المحلى إلى العربى، فالعمل يسلط الضوء على الاضطرابات التى تشهدها المنطقة العربية ككل.

ونفى دويدار أن العمل يدور حول فكرة «داعش» وإنما يتحدث عن «الإرهاب» بشكل عام، موضحاً أنه حاول أن يقدم جانباً آخر من حياة «رجل الشرطة» المضطربة بحكم طبيعة عملهم.

وأشار إلى أن كلبش 3، ليس عملاً مرئياً توثيقياً، يوثق حياة

تجربة رجال الشرطة من فريق العمليات الخاصة، وإنما يرصد ظاهرة خطيرة تؤثر على حاضرنا ومستقبلنا.

وتابع: قد يتصور البعض أن المسلسل جاء لمجاملة رجال الشرطة، وإنما هو فى الحقيقة يقف بجانب المواطن وحقه فى العيش حياة كريمة، عن طريق كشف الوجه القبيح للنماذج غير الصحية، وأعتقد أن كل شرطى ضحى بروحه فداءً للوطن كان حريصاً على صنع مستقبل أفضل لشعبه، فنحن نعمل آملين أن نغير الواقع بتسليط الضوء على ما يحدث حتى ينتبه الناس، وتقديم نموذج شرطى مثالى يحتذى به رجال الشرطة الآخرون.

وأردف: الجزء الثالث من المسلسل أرهقنى كثيراً، فقد تطلب منى مجهوداً ذهنياً، فشاهدت العديد من فيديوهات العمليات الإرهابية التى بنيت عليها العمل الدرامى.

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وأبدى «دويدار» حزنه وغضبه الشديد من اتهام البعض أنه يكتب عملاً دعائياً وترويجياً لرجال الشرطة فى مصر.

وحول تدخل وزارة الداخلية فى السيناريو قال: لم تتدخل وزارة الداخلية فى العمل، والتصريحات التى أدلى بها أمير كرارة فى هذا

الشأن أسىء فهمها، الشرطة لم تتدخل وإنما اقترحت نهاية أخرى للجزء الثانى فضلاً وليس أمراً حينما علمت بالصُدفة أن سليم الأنصارى سوف يتعرض لحادث اغتيال تودى بقتله، لأنهم كانوا يريدون الخير ينتصر على الشر وليس العكس.، ولكن علموا بعد ذلك أن البطل لن يموت، وهذا كان مكتوباً فى السيناريو منذ البداية.

وتابع: علمت الشرطة بنهاية الجزء الثانى عن طريق الصدفة، حينما ذهبنا إلى وزارة الداخلية طالبين منها دعم لوجيستى وتقنى لتنفيذ مشاهد عمليات الهجوم على أوكار الإرهابيين والهجوم.

ويرى دويدار أن فكرة إدخال شخوص جديدة فى العمل أمر ضرورى لأن القصة مختلفة وجديدة فى حبكتها وبنائها الدرامى.

وتابع أنه لم يجد أدنى مشكلة بشأن التعاقدات التى تمت مع النجوم من الشباب والكبار المنضمين للجزء الثالث، مؤكداً أنهم رحبوا بالمشاركة وهذا كان نابعاً من ثقتهم فى نجاح العمل.

وعن المنافسة التى يشهدها الموسم الرمضانى وفكرة «نمبر وان» التى تسيطر على أغلب النجوم قال: أعتقد أن كلبش خرج من إطار المنافسة، لأنه نجح فى تكوين أرضية كبيرة من الجمهور التواق لرؤية الجديد فيه، ففى الجزء الثالث ارتكز فقط على النقد وليس نسب المشاهدة لأنها محفوظة، وسعيد أن الحلقات الأولى من العمل نالت إعجاب الجمهور.

وأشار إلى أن قرار تقليص عدد الأعمال الدرامية المشاركة فى الموسم الرمضانى منح فرصة للأعمال الهادفة فى الظهور، ويحقق فرصاً أفضل للمشاهد، وتركيزاً فى متابعة الأعمال والحكم عليها بشكل أكثر جدية.