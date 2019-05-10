القبض على أحمد السقا في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ٥ من مسلسل ولد الغلابة للنجم أحمد السقا، بطلب فرح زوجة عزت من عيسى أن يقتل ضاحي وعزت ، ولكنه يرفض لأنه ليس بقاتل، وتطلب منه فرح أن يفكر في الأمر لأن مشاكلهما لن تحل إلا إذا مات عزت وضاحي.
يصرف عيسى الأموال التي اكتسبها من تجارة المخدرات على أخواته ووالدته وتجهيزات فرح أخته صفية، ولكن صفيه ووالدته اخبراه بأنهما قلقان عليه كثيرًا ومن أين جلب تلك الأموال،ويتهرب عيسى منهما فوجهه يكشف بأن هناك أشياء يخبؤها عليهما.
ترجع زينب إلى منزلها بعد إجهاضها وتفاجأ برجوع زوجها الى المنزل ويبدو أنه لا ينوي على خير معها.
تسمع زوجة عزت الأولى كلام فرح مع خادمها وأنها تقابل عيسى خارج المنزل وطلبت منه أن يقتل عزت وضاحي، ولكنها لم تسمع كل الكلام، وذهبت إلى عزت وأخبرته بأن فرح تقابل
يجئ ضاحي الى منزل عيسى ليبلغه بأنها هناك طلبية مخدرات جديدة سوف يسلمها اليوم، ويرفض عيسى لأن اليوم فرح اخته صفية ولكن ضاحي يوعده بأنه سيصل لفرح اخته باكرًا ، وبالفعل يوصل عيسى طلبية المخدرات وأثناء رجوعه يوقفه ظابط داخل نقطة تفتيش، ويبدو أنه مقلب من ضاحي لكي لا يحضر فرح اخته صفية ويتأجل، لأن ضاحي لا يريدها أن تتزوج من غيره، وانتهت الحلقة على ذلك.
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