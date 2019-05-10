بالفيديو.. تورط فتحي عبدالوهاب بأعمال مشبوهة في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "لآخر نفس"
تدور أحداث الحلقة في اطار تشويقي، حيث يقوم أفراد من الجماعة الإسلامية التي كان ينتمي لها حازم أيضاً, بزيارة منزل سلمى لمساعدتها في رجوع أطفالها لحضنها مرة أخرى.
تنتهي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "لآخر نفس"
و خلال وجود الضابط "باسم" قام بطلب الهاردات الخاصة بكمبيوتر "حازم"، وظهور "أدهم" وهو أحمد العوضي في منزل "سلمى" مع شقيقتها و والدة حازم لتقديم المساعدة لهم، ولكن عند خروجه من منزلها تبين أنه يحتفظ بالرواية التي تخص الضابط المقتول حازم.
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