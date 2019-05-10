تعرف على موعد إعادة هاني في الألغام على الحياة

أعلنت قناة "الحياة" عن إعادة برنامج المقالب "هاني في الألغام"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي عبر شاشتها في رمضان الحالي، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
برنامج "هاني في الألغام" الذي يُبث عبر قناة "الحياة" في تمام الساعة6:40 دقيقة بعد الإفطار يستضيف "رمزي" خلاله عددًا من المشاهير، ثم يبدأ مقالبه، حيث يفاجأ الضيوف بلحظات الرعب التي يعيشونها، في جو مليء بالإثارة والتشويق.
وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج الضيوف
وظهر خلال حلقات البرنامج حتى الآن عدد من نجوم الفن والرياضة، في مقدمتهم عصام الحضري حارس منتخب مصر وفريق النجوم، والفنان محمد رجب، والفنانة صابرين، والفنانة دوللي شاهين.
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