الشرنوبي .. على إذاعة الأغاني في سهرة رمضانية



يحل الملحن الكبير صلاح الشرنوبى ضيفاً على السحور فى برنامج" الخيمة "على الهواء مباشرة مع ألحانه، علي موجات الهواء مباشرة مع ألحانه، علي موجاتإذاعة الأغاني في سهرة رمضانية يوم الأحد 5/12 في الواحدة صباحا. برنامج "الخيمة" إعداد وتنفيذ منال حسن.

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