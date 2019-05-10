في ذكرى ميلاده الـ 87.. أهم محطات في حياة عمر الشريف

يحل اليوم ذكرى ميلاد لورانس العرب عمر الشريف، فقد أكمل اليوم عامه الـ 87، فهو من مواليد يوم الأحد الموافق 10 أبريل 1932.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم عمر الشريف-
1- ولد لورانس العرب عمر الشريف بمحافظة الإسكندرية من أصول سورية لبنانية، و كان والده تاجر أخشاب، أما والدته السيدة "كلير سعادة" فكانت من مجتمع أرستقراطي.
2- دخل النجم عمر الشريف كلية فيكتوريا الإنجليزية بالإسكندرية، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة حيث درس الرياضيات والفيزياء، و بعد تخرجه من الكلية عمل لمدة 5 سنوات عمل بتجارة الأخشاب مع والده قبل أن يقرر دراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية بمدينة لندن الإنجليزية.
3- كانت بداية لورانس العرب عمر الشريف في السينما عندما التقي بالمخرج يوسف شاهين، الذي علم بقصة حبه للتمثيل، وقدمه في دور البطولة
4- و في عام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة وأنجبا صبيًّا يدعى "طارق"، وجاء زواجهما إثر قصة حبٍّ كبيرة تعتبر من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، حتي انفصالهما عام 1974.
5- و من أبرز أعمال النجم عمر الشريف في عالم السينما و التليفزيون: "صراع في الوادي"، "شيطان الصحراء"، "أيامنا الحلوة"، "صراع في الميناء"، "لا أنام"، "أرض السلام"، "goha"، "غلطة حبيبي"، "سيدة القصر"، "شاطئ الأسرار"، "موعد مع المجهول"، "فضيحة في الزمالك"، "صراع في النيل"، "من أجل امرأة"، "إحنا التلامذة"، "حبي الوحيد"، "نهر الحب"، "إشاعة حب"،
6- فاز لورانس العرب عمر الشريف بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم "دكتور جيفاغو"، و فاز بجائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، فضلا عن جائزة جولدن غجوب للنجم الصاعد التي تشاركها مع كل من: "تيرينس ستامب"، "كير دولا"، "بيتر أوتول"، و في عام 1962 رُشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد، و لكنه لم يفز بها، وذلك لدوره في فيلم لورنس العرب، و في العام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديرا لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية، وحاز أيضا في نفس العام جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السيد إبراهيم وأزهار القرآن لفرانسوا دوبيرون، كما حصل علي جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.
7- توفي النجم عمر الشريف يوم الجمعة الموافق 10 يوليو عام 2015، إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز الـ 83 عاماٌ.
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