كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الحلقة الخامسة من"زلزال".. محمد رمضان يطلق مصطلح شبابي جديد! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال" عبر قناة mbc الفضائية، حيث يستأجر "زلزال" محمد رمضان، مع 7 من أصدقائه شقة من "أم سمير"، ويضطر للكذب عليها بأنهم 3 أشخاص فقط داخل الشقة.

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يكتشف نجلها "سمير" أمرهم، بزيارته المفاجأة أثناء تناولهم الغداء، ويدعو زلزال "سمير" لمشاركتهم الطعام، قائلاً: "ده فول بالطماطم ولو قعدت كلت هيبقى فول بالبيض"، وهو مصطلح شبابي جديد لم يعرف في فترة التسعينات التي تدور بها الأحداث.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.