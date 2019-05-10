كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزعيم" سر تفوق "السقا" في أعمال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا السباق الرمضاني لأعلى المسلسلات من حيث نسب المشاهدة بعد أن احتل مكان وتوقيت عرض مسلسل "الزعيم" عادل إمام التقليدي منذ سنوات بعد عرض أحد برامج المقالب الكوميدية الذي يشهد أعلى نسب المشاهدة من كل الأسر المصرية والعربية.

الجدير بالذكر أن النجم الأسطوري عادل إمام توقف عن تصوير مسلسله الذي كان مقررا له العرض في رمضان لأسباب غير معروفة أدت لرفعه من خارطة الأعمال الدرامية لرمضان لهذه السنة.

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وجاء مسلسل "زي الشمس" ثانيا، ثم مسلسل "قابيل" ثالثا، وجاء عدد من المسلسلات في الترتيب التالي مثل لمس أكتاف، وبركة وكلبش 3 وزلزال وهوجان وفكرة بمليون جنيه.

وظهرت شكوى جمهور الفنانين في المسلسلات المتراجعة عن الصدارة في الموسم الرمضاني، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم على متابعة أعماله نجومهم المفضلين عبر الإنترنت أو اليوتيوب بشكل خاص، بعد العطل الذي أصاب التطبيق الذي يمتلك حق عرض تلك المسلسلات بشكل حصري.