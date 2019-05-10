كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريم سامي خضعت للتدريب علي اللهجة الصعيدية من أجل "ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الظهور الأولى للفنانة الشابة ريم سامى في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع المخرجة منال الصيفي، تعرب ريم عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام النجم أحمد السقا والذي يشارك في الماراثون الرمضانى الحالى.

وكشفت ريم أنها تجسد دور فتاة من الصعيد وشقيقة أحمد السقا، مما جعلها تخضع للتدريب علي أداء اللهجة الصعيدية لإتقان الدور كما يجب أن يكون.

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وأشارت أنها سعيدة بالمشاركة فى عمل مثل "ولد الغلابة" لما حققه من نسب مشاهده عالية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

ومسلسل "ولد الغلابة" وبطولة أحمد السقا ومي عمر صفاء الطوخى ومحمد ممدوح وإدوارد و انجى المقدم، هبه مجدي، ريم سامى، أحمد ماجد ، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.