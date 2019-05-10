سوسن السيّد من ملكة جمال إلى سيّدة أعمال تتوّج الجميلات وتنظّم أضخم المهرجانات

بحضور حشد فنّي ورسمي كبير، أقامت الإعلاميّة وسيّدة الأعمال وملكة جمال لبنان السابقة سوسن السيّد، المهرجان الماسي بدورته السابعة في مدينة أربيل في كردستان، في دورته السابعة.

المهرجان الذي حظي بإقبال جماهيري ونجاح كبير، هو مهرجان متنوّع، يتضمّن فقرة تكريم، وعروض أزياء، وفقرات طبيّة وتجميليّة، وفقرات شعر وأدب وفولكلور، بحضور سفيرات الجمال في لبنان، اللواتي كنّ ضيفات شرف في المهرجان، فضلاً عن شخصيات من عدّة بلدان.

وفي اتصال معها، أكّدت سوسن السيد أنّها حريصة على أن يكون المهرجان باقة تتضمّن فقرات متنوّعة، من فقرات جمالية، إلى أدبية وطبية وتجميلية.

ولفتت إلى أنّ المهرجان يستقطب كل عام عدداً من الفنانين، وأنّ نجمه هذا العام كان الفنان العراقي مجد عبد الجبار فضلاً عن نجوم من كردستان منهم ميرا ودينا.

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وعن مؤسسة سوسن العالمية التي أسّستها تقول "هي مؤسسة تعني بكل أنواع المهرجانات والحفلات، ونحن متخصّصون بتنظيم الحفلات، تحت عنوان صناعة الحياة، كما أنّنا ننظّم مهرجانات فنيّة واجتماعيّة، وحفلات زفاف، لكنّنا بشكلٍ عام متخصّصون بالمهرجانات".

السيد تعتبر من أهم الأسماء في عالم الجمال، وهي وكيلة عدّة منظّمات جمالية في الشرق الأوسط، مثل Miss Earth ، ومس انتركونيننتال، وملكة جمال آسيا، وملك جمال العرب، وTop model of the world وغيرها من المنظّمات التي تعنى بالجمال.

يذكر أنّ سوسن السيد انتخبت ملكة جمال لبنان قبل سنوات، وعملت في مجال الإعلام في قناة المرأة العربية، حيث قدّمت برنامج "ملكات" على مدى 13 عاماً.

كما قدّمت عدّة برامج منها "أهلاً رمضان"، و"أمسيات"، فضلاً عن برامج لتلفزيون لبنان والتلفزيون العربي الأميركي، وهي اليوم تصب اهتمامها على مؤسسة السوسن، التي تقوم من خلالها بنشاطات إعلاميّة وإعلانيّة وتنظيم حفلات، والاهتمام بقطاع الجمال وتتويج الملكات وإرسالهنّ إلى الخارج سنوياً لتمثيل لبنان، وهو عمل يتطلّب الكثير من الجهد، ويرفع اسم سوسن السيد كواحدة من أهم المساهمات في تعزيز السياحة في لبنان.