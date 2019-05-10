"بدل الحدوتة" ظهور سمير غانم ودلال عبد العزيز مع ابنتهما دنيا

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" ظهور الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز بملابس السجن، وجسّدا دور والد ووالدة بيلا (دنيا سمير غانم).

كما حل الفنان محمد شاهين كضيف شرف الحلقة متردداً في اتّخاذ قرار الزواج.

ودارت أحداث الحلقة حول محمد شاهين الذي يستعين ببيلا مستشارة العلاقات العاطفية التي تساعده على تعطيل حفل زفاف زميلته في العمل، لأنه يحبها رغم أنّه لم يعترف لها بذلك.

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وتقوم بيلا بمساعدة فريق عملها بالذهاب الى حفل الزفاف ومحاولة تعطيله، حتى يتمكن - محمد شاهين - من الاعتراف لزميلته بحبه ، لتقرر بعد ذلك عدم إتمام الزيجة من أجل حب زميلها.

مسلسل بدل الحدوتة 3 يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم شيماء سيف ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.