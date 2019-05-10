فارس كرم: أتابع بروفا وخمسة ونص في رمضان

حلّ نجم الأغنية اللبنانية فارس كرم ضيفاً مع الاعلامي فراس حليمة ضمن برنامجه الرمضاني “جمعتنا حلوة” عبر اثير اذاعة “اغاني اغاني”.

في البداية ورداً على سؤال هل يتابع مسلسلات درامية في رمضان، أكّد الى أنه عاد من جولته الاميركية منذ ثلاثة أيام ولكنه استطاع ان يبدأ بمتابعة مسلسل “بروفا” للنجمة ماغي بوغصن لأنه يحبها على الرغم من عدم معرفته المسبقة بها. وايضاً يتابع مسلسل “خمسة ونص” حيث وصف النجمة نادين نسيب نجيم بالحالة في الدراما على الرغم من عدم معرفته الشخصية بها أيضاً وقال “ما في منها اتنين”.

حينها قاطعه فراس حليمة سائلاً إياه “هل يتابع الهيبة؟” قال فارس: “لا ما صرلي” وتمنى التوفيق للجميع في اعمالهم.

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وهل من الممكن ان يغني تتر مسلسل في رمضان المقبل، لفت الى أنه سعيد وناجح في المكان الموجود فيه وغناء الشارات بعيد عنه. وفي حال عُرض عليه غناء تتر مسلسل رمضاني سيفكر في الموضوع في حينه.

عبّر “كرم” عن اعجابه بتتر شيرين عبد الوهاب. وأشاد بصوتها وقال “شو ما غنّت حلوة” وايضاً أشاد بتتر ناصيف زيتون ونوال الزغبي التي قال عنها “الله يوفقها وحبيت التتر بصوتها وهي بتضوي وين ما كانت أحبها من قلبي”.

ورداً على سؤال هل سيدخل القفص الذهبي في عام 2019، قال “أكيد لأ منّي عريس في الـ ٢٠١٩”.

وحول الاصدارات الجديدة، لفت الى أنه أحب اغنية “من اين لك هذا” للفنان محمد اسكندر لأنها غريبة.

وكشف الى أنه يتعاون في ألبومه الجديد مع الملحن والشاعر فارس اسكندر، بالاضافة الى اسماء اخرى كالفنانين فضل سليمان، عمر صباغ، وسام الامير، وأغنية رائعة مع سليم سلامة وصفها بالقنبلة.