كيم كردشيان وكانييه ويست يرزقان بمولودهما الرابع

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May 10, 2019
رُزقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وزوجها مغني الراب كانييه ويست بمولودهما الرابع وهو صبي من أم بديلة وذلك بعد تحذير الطبيب لـ “كيم” من مخاطر كبيرة على صحتها في حال قررت ان تنجب طفلاً.
وكانت كيم وكانييه قد اعلنا عن قدوم طفلتهما الثالثة منتصف كانون الثاني/يناير 2018 وهي مولودة حملتها أم بديلة أيضاً
وقدم الزوجان حينها الشكر للأم البديلة التي لم يكشفا عن اسمها.
وقالت نجمة تلفزيون الواقع حينها إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعدما حذرها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجددا.
نذكر ان كيم وكانييه لديهما نورث (5 أعوام) وسينت (3 سنوات) وشيكاغو (سنة واحدة).
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