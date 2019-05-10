كيم كردشيان وكانييه ويست يرزقان بمولودهما الرابع

رُزقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وزوجها مغني الراب كانييه ويست بمولودهما الرابع وهو صبي من أم بديلة وذلك بعد تحذير الطبيب لـ “كيم” من مخاطر كبيرة على صحتها في حال قررت ان تنجب طفلاً.

وكانت كيم وكانييه قد اعلنا عن قدوم طفلتهما الثالثة منتصف كانون الثاني/يناير 2018 وهي مولودة حملتها أم بديلة أيضاً

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وقدم الزوجان حينها الشكر للأم البديلة التي لم يكشفا عن اسمها.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع حينها إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعدما حذرها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجددا.

نذكر ان كيم وكانييه لديهما نورث (5 أعوام) وسينت (3 سنوات) وشيكاغو (سنة واحدة).