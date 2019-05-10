بسمة وهبة تختار ردًّا "غير مباشر" على فجر السعيد.. فما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مُقدّمة برنامج "شيخ الحارة"، عن صمتها، للردّ بطريقة غير مباشرة على الهجوم الذي شنته عليها الكويتية فجر السعيد، أمس الخميس.

وكتبت وهبة رسالة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، قائلةً: "من أراد بي كسرًا جعلهم الله جسرًا عبرت به للأفضل".

واعتبر متابعو بسمة، هذه الرسالة، ردًا غير مباشر على ما قالته فجر عبر صفحتها في "تويتر"، حيث وصفت الإعلامية المصرية بأنها مثل "وجه بن فهرة"، أيْ لا حياء لديه يشتمك بالخلف، ويتودّد إليك إذا احتاجك.

وأكّدت فجر السعيد أن بسمة طلبت منها الظّهور في برنامجها الرّمضانيّ، "شيخ الحارة" لكنها رفضت وكذبتها قائلةً: "يا بسمة إنتي في مهرجان الشتايم اللي فتحتيه على الهوا أنكرتي معرفتج فيني وقلتي قابلتها كم مرة بالصدفة".

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وأضافت: "يا لهوي متعرفنيش يا بسمة، ولا مرة دسكتلك مقال من مقالاتك اللي كنتي تنشريها بالصحافة، طيب ولا مرة طلبتي مني نشر مقالاتك في صفحتي بالفيس بوك، ولا قلتيلي شرف ليا إنك تقري مقالتي، وغيره وغيره وغيره".

يُذكر أن بسمة وهبة، تُقدّم برنامجًا جريئًا يسمى "شيخ الحارة"، تقوم فيه بكشف أسرار ضيوفها يوميًا في رمضان عبر قناة "القاهرة والنّاس".