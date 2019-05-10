شاهد: رانيا فريد شوقي تتحدّثُ عن سرِّ رشاقتها.. وتبدي حزنها من غياب هؤلاء النّجوم في رمضان

حافظتْ الفنّانة المصريّة، رانيا فريد شوقي، على رشاقتها خلال السّنوات الماضية، منذ ظهورها في الدراما، حتى دورها الأخير بمسلسل “أبو العروسة”. وتحدّثتْ رانيا عن برنامجها الغذائيّ في رمضان، وكيف تحاول من خلاله المحافظة على وزنها، مع اتّباع نظامًا غذائيًا عند تناول الإفطار، والسّحور طوال الشهر.

واعتبرتْ الفنّانة المصريّة، أنّ غياب الفنانين عادل إمام، ويحيي الفخراني، اللّذين شاركتْ معهما الأعمال الأخيرة، سيؤثّر على الدراما الرّمضانيّة، باعتبارهما نجومًا كبارًا، اعتاد الجمهور على رؤيتهما. وبعدما تحدّثتْ عن الجوانب الرّوحانيّة، والدّينيّة في رمضان، أشارتْ رانيا، إلى أنّها تتابع الجزء الثّالث من مسلسل “كلبش”، بطولة أمير كرارة. وآخر أعمال رانيا فريد شوقي، مشاركتها في الجزء الثّاني من مسلسل “أبو العروسة”، مع الفنّان سيد رجب، وسوسن بدر، وأماني كمال، ومحمد عادل، وأحمد صيام، حيث يحقّق المسلسل، نسبة مشاهدة عالية.