بسمة وهبة تتصدر اليوتيوب لليوم الثانى بشيخ الحارة

مازالت الإعلامية بسمة وهبة، تتصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، لليوم الثاني علي التوالي. جاء ذلك عقب تصريحات أحمد سعد التى أذيعت أمس الخميس، عبر برنامجها "شيخ الحارة" . Advertisements ومن جانب آخر احتلت "وهبة" التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" مساء أول أمس، الأربعاء، بحلقه الفنانة أيتن عامر . التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" مساء أول أمس، الأربعاء، بحلقه الفنانة أيتن عامر . "شيخ الحارة" يذاع في السابعة إلا ربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس".هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

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