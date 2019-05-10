سمية الخشاب تتوعد أحمد سعد بعد لقائه في برنامج شيخ الحارة

غضبت الفنانة سمية الخشاب بعد التصريحات التي صدرت من المطرب أحمد سعد في لقائه مع المذيعة بسمة وهبه في برنامج شيخ الحارة، وأعتبرت أن ذما حدث تعدي صريح عي حياتها الخاصة وتوعدت الإثنان في رسالة وجهتها لهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فقالت سمية عبر حسابها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. احمدسعد انا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانيه

الي كانت بنا والي كانت كلها حب واحترام للعيش والملح بس هتتحاسب علي الكلام ده انت والزميلة بسمة الي ماعندهاش وقت غير انها تتدخل في خصوصيات الناس وتشوه صورتهم قدام الجمهور المحترم عشان كده كان ليا حق ارفض اطلع في برنامج غير محترم زي ده".وتابعت: "انا اكيد هرد عليكم ودهمن حقي لان الساكت عن الحق شيطان اخرس ومع احترامي للجمهور والناس مش اي حاجه تتقال نصدقها في كلام يتقال صدق وفي كلام كدب بس الصح صح والغلط غلط ان شاء الله هوضح ده في رد قريبا جدا من اتهام في حاجات انا معملتهاش.. الله يسامحكم".

يذكر أن أخر أعمال سمية الخشاب فيديو كليب بعنوان "بتستقوي"، وقامت بتصويره تزامنًا مع شهر المرأة، حيث تحارب من خلاله العنف ضد المرأة، والأغنية غناء وألحان سمية الخشاب، كلمات هشام صادق، توزيع محمد عباس.