كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنسيسة بيسة الحلقة 4.. مي عزالدين تتسلم ملكيتها فى المدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، والذى يتم عرضه على قناة الحياة، القبض على بيسة داخل مدرسة "شويكار" – بوسى، ويتهم المحامى سامى مغاورى، و"كاظم" -أمير المصرى، بيسة بسرقة المدرسة، ليأتى "سلامة سمير" المحامى – سليمان عيد، ويكشف عن الأوراق التى تثبت ملكية بيسة للارض الخاصة بالمدرسة والتى قبض عليها فيها.

تتواجد "سكسكة" على القهورة وتقابل "مأمون" – محمد أنور، وتستدرجه ليعترف لها بالسر الذى تخفيه بيسة عنها ويفصح مأمون أن بيسة ورثت أرض عمها جمال الذى كان يعمل فى ايطاليا، وتتوعدهم سكسكة لأنهم أخفوا عنها، وتظهر سكسكة فى صورة فوتوشوب على الحصان مع أحمد السقا وتقول لمأنون أنها كانت البطلة فى فيلم "شورت وفانلة وكاب" قبل نور اللبنانية.

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تذهب بيسة و"مرعى" -حجاج عبد العظيم الى المدرسة بالبلدوزر وتوقفهم شويكار وتطلب التفاهم وتوعدها أنها ستحصل على أرضها ولكن بالتفاهم وتعرض شويكار عليهم التواجد كشريك، لتقوم بيسة بتعليق يافطة بأسم المدرسة لصاحبتها شويكار وشريكتها بيسة، وبدأت بيسة فى التواجد بالمدرسة وتثير الفوضى بالدخول فى الفصول وقت الدراسة.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.