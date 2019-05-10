كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الحلقة الرابعة.. لماذا يجب متابعة "زي الشمس" لـ دينا الشربيني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مرور 4 حلقات من السباق الرمضاني، استطاع مسلسل زي الشمس في حلقته الثالثة أن يحتل الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، كما لاقت النجمة دينا الشربيني ردود فعل إيجابية بسبب أدائها في المسلسل، وبعد الحلقة الرابعة التي انتهت اليوم، لماذا يجب عليك متابعة مسلسل زي الشمس؟

1- اختفاء غريب، شبح غامض والموت غرقًا

بدأ المسلسل أحداثه باختفاء فريدة "ريهام عبد الغفور" لتعود شقيقتها نور "دينا الشربيني" للبحث عنها، وهنا نلاحظ أن هناك شبحًا غامضًا يراقب بيت الأسرة، ونتعرف على تفاصيل شخصية نور، وعلاقتها الماضية بطليق أختها عمر "أحمد صلاح السعدني"، ثم نكتشف أن السر وراء اختفاء فريدة هو الموت غرقًا، ويبقى الاستفهام هل هو انتحار أم جريمة قتل؟

2- دينا الشربيني وأداء تمثيلي رائع

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استطاعت النجمة دينا الشربيني التعمق تمامًا في أبعاد شخصية نور، وظهر ذلك جليًا بعد اكتشافها خيانة شقيقتها مع خطيبها، لتحوز ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت المسلسل يتحتل الترند لساعات، وفي الحلقة الرابعة ظهرت في حالة هذيان وعدم وعي في المشرحة بعد تأكدها من وفاة أختها غرقًا.

3- الإيقاع الدرامي

رغم الانضمام المتأخر للمخرج سامح عبد العزيز إلى فريق العمل بعد مغادرة المخرجة كاملة أبو ذكري، إلا أن سامح استطاع خلق إيقاع درامي تشويقي ممتع، من خلال التعريف بالعوالم المختلفة بين لندن حيث نور تعمل محامية، ومصر حيث شقيقتها فريدة ووالدتها، ليربط بينهما بحادثة اختفاء فريدة،، وتعود نور من السفر، ويعود يسرد أحداثه بين الماضي والحاضر لنتعمق أكثر في معرفة الشخصيات، ليصل في الحلقة الرابعة إلى ذروة الأحداث باكتشاف وفاة فريدة غرقًا في النيل.

يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.