كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقاد "كأس إينرجي للدراما": "لآخر نفس" الأفضل حتى الآن و"مملكة الغجر" الأسوأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات برنامج "كأس إينرجي للدراما"، الذي يقدمه محمد طارق اضا، على راديو إينرجي، تردد 92.1، تصدر مسلسل "كلبش 3" للفنان أمير كرارة المجموعة الثانية من المنافسات بينما وصل مسلسل "أبو جبل"، بطولة مصطفي شعبان للمرتبة الثانية، ومن ثم مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبدالعزيز وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة مسلسل "مملكة الغجر".

واستضاف أضا لجنة التحكيم في أول ظهور لها بالبرنامج والمكونة من حنان شومان، وزين العابدين.

البداية قالت حنان شومان أن خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان ستختلف الترشيحات من الجمهور بسبب تطور الأحداث، وعن وضع الدراما هذا العام، قالت أن هذا العام يشهد عدد كبير أيضا من المسلسلات وليس قليل كما قيل ويعيبها جميعاً السرعة في التنفيذ وعدم الإتقان في بعض الأمور الفنية، وأكملت حديثها أن هناك مشكلة حقيقية في المشاهدة للمسلسلات من قبل الجمهور بجانب الإنزعاج من الإعلانات المتكررة، قائلة: "ما يحدث يسىء للدراما".

وتابعت حديثها أن رمضان هذا العام يشهد اختفاء لابطال تقليدين كانوا نجوماً في السباق الرمضاني أبرزهم عادل إمام، يسرا، يحيي الفخراني قائلة: "قد ظهرت اجيال جديدة فيما يعرض، والبعض حصل على دور البطولة".

وعن رأيها في مسلسلات المجموعة الثانية، قالت مسلسل "كلبش 3" لا يوجد توقع منه فهو لا يقدم جديد وكان الأفضل البقاء على جزئين، وكذلك مسلسل "ابوجبل"، قائلة: "مصطفي شعبان بطل العمل يكرر نفسه وينتهج نهج مسلسل "أيوب" الذي عرض العام الماضي".

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وعن مسلسل "لآخر نفس"، لياسمين عبدالعزيز، قالت: "هي الأذكي هذا العام لانه كان متوقع منها تقدم اعمال كوميدية ويحبها للاطفال ولكن المسلسل هذا العام مختلف جداً فهي تقدم شخصية غير متوقعة وهذا نوع من انواع النجاح ".

وعن آخر مسلسل في المجموعة "مملكة الغجر"، قالت: "على الرغم من جمهور فيفي عبده وحورية فرغلي ولكن هناك مبالغة كبيرة فيما شهدته في الحلقات المعروضة حتى الآن، اتصور أن عرض المسلسل في خارج الموسم الرمضاني قد سيكون أنجح بشكل أكبر".

وقال الناقد زين العابدين أن الدراما هذا الموسم تشهد أزمة في جودة الصورة فبعض المسلسلات ظهرت الإضاءة والصورة سيئة بجانب ديكور بعض الأعمال ضعيف، مشيرا إلى ضرورة الانتباه أن تقليل الميزانيات سلاح ذوو حدين، ووجد العابدين أن هناك كارثة في تشابه الموضوعات والقضايا التي تناقشها المسلسلات المعروضة الآن.

وعن رأيه في مسلسلات المجموعة الثانية، قال أن مسلسل "كلبش 3" أضعف من الأجزاء السابقة كما إنه ضعيف من ناحية المنطق.

وعن "أبوجبل"، قال: "مصطفي شعبان يشهد تطور ويأخذ خطوة نجاح للإمام ولكنه للأسف كرر نفسه هذا العام"، وعن "مملكة الغجر"، قال: "مشكلته يقدم صورة ذهنية لا تقارب الواقع في اي شيء وللاسف ما يعرض ليس به اي مجهود بحثي"، واثني في حديثه على مسلسل "لآخر نفس"، وبأداء ياسمين عبدالعزيز قائلاً: "قادرة على الاستمرار".