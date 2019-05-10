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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حققت الفنانة الراحلة داليدا، شهرة واسعة في باريس ومعظم العواصم الأوربية، بالإضافة إلى النجومية التي حققتها على مستوى الدول العربية.
داليدا، ذات الأصول المصرية في إحدى زيارتها لمصر بعد غياب عامين، دعاها الفنان محمد فوزي، وزوجته وقتها الفنانة مديحة يسري، لحفل في فيلتهما بالهرم، وحضره عدد كبير من النجوم.
وكانت داليدا وقتها في جولة فنية بمصر بعد غياب عامين عنها وبعد النجاح الكبير الذي حققته في ملاهي باريس وروما وعواصم العالم.
وشارك في الحفل كل من الفنان فريد شوقي، وهدى سلطان، وصباح وكوكا، ونيازي مصطفى، وعدد كبير من أقارب داليدا وبعض شخصيات المجتمع، وقدمت داليدا خلال الحفل بعض الاغاني على عزف محمد فوزي لها على البيانو.
وعلى العشاء اختارت داليدا الأطعمة الشرقية مثل البصارة والمحشي ولم تقترب من اللحوم أو الطيور، وقدموا لها طبق كشك التهمته كاملًا، وخلال الطعام تحدثت عن حنينها لمصر، طوال فترة العامين، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تغني بالعربية في حفلها بسينما ريفولي ولكن للأسف لغتها العربية مكسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر داليدا تغني على نغمات محمد فوزي بحضور زوجته ونجوم الزمن الجميل.. صور نادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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