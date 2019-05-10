بعد تصويره في المغرب.. مالوما يطرح كليبه الجديد Maria – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الكولومبي العالمي مالوما عمله المصوّر الجديد بعنوان Maria عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية صورّها مالوما في ماراكش بمشاركة مغني الراب GIMS منذ فترة، ويتصدّر علم المغرب الكليب المصوّر حيث يظهر في أوّل مشهد من العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الكليب حقق رواجًا واسعًا لدى طرحه ونسبة مشاهدة مرتفعة في عدد من بلدان العالم.

لمشاهدة فيديو كليب Maria: