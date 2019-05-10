متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة السورية كندة علوش جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا حزينًا. وكشفت كندة علوش لهم خبر وفاة كلبتها الخاصة، وشاركتهم عبر حسابها على “إنستجرام” حزنها الشديد. وكتبت كندة في تعليق على صورة لكلبتها: “مبارح راحت حبيبتي الصغيرة توفي أغلى مخلوق على قلبي بعد أهلي.. رفيقتي وبنتي اكتر حدا بيضحكني واكتر حدا مخلص وحنون مر بحياتي..”. وتابعت: “طبعًا يلي بعمرن ماربو كلب ماحيفهمو يلي عّم قولو وحيعتبرو كلامي مبالغ فيه ويلي ربى كلب حيفهم.. حيفهم شو يعني مخلوق صغير تكون انت كل العالم بالنسبة الو يستناك بالساعات بدون لا اكل ولا شرب.. بس تغيب بيطق من الزعل وبس ترجع عالبيت بيعمل حفلة.. بيسمع كلامك وشو ماعملت مابيزعل منك حب غير مشروط حب من غير مقابل بدون مطالب وبدون احكام وبدون عتب.. مخلوق مابدو منك شي غير انك تكون موجود حواليه وتحبو وبيرضى بالقليل.. ذكي ووفي ومخلص وبيدخل البهجة عالمكان الي بيكون فيه..”. واختتمت منشورها: “مابعرف كيف بدّي انساها وصوت خطواتا الصغيرة ورايي طول الوقت مابيفارقني.. ٨ سنين ماغابت عني ولا لحظة الله يرحما.. RIP my little toffy بتمنى مااقرا تعليقات سلبية ومسيئة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش مفجوعة بوفاة “توفي”.. وهذا ما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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