دانييلا رحمة سفيرة لمؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية

متابعة بتجـــــــــــرد: عينت وزارة الخارجية والمغتربين الممثلة دانييلا رحمة سفيرة للمؤتمر السنوي المركزي للطاقة الاغترابية اللبنانية الذي سينعقد في بيروت في 7و8 و9 حزيران المقبل في حضور شخصيات سياسية وديبلوماسية ورجال أعمال.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم 10 أيار/مايو الجاري عن تعيين دانييلا رحمة سفيرة لـ”مؤتمر الطاقة الإغترابية” نظرًا إلى نشاطها المزدوج بين لبنان واستراليا، كما وحدّد برنامج المؤتمر في نسخته السادسة.

وشكرت دانييلا رحمة باسيل على اختيارها سفيرة للمؤتمر، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها للعودة إلى لبنان، وقالت: “أنا لبنانية مغتربة، زرت لبنان ونلت لقب ملكة جمال المغتربين، بعدها عدت إلى أستراليا وقررت المجيء إلى لبنان وكان عمري حينها 17 عامًا، فطلبت من والدي إعطائي فرصة للعودة”.

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وتابعت رحمة: “في أول فترة واجهت بعض الصعوبات لجهة اللغة والأجواء وكل ما يحصل، خصوصًا أنني لا أعرف بلدي جيدًا، إلا أنني قررت الاستثمار فيه. أنا احب لبنان، وهذا شعور كل مغترب ترتسم البسمة على وجهه لمجرد أن تطأ قدماه أرض الوطن، وكل مغترب لديه الشعور نفسه بمجرد عودته الى أرض لبنان”.

واختتمت دانييلا كلمتها: “نحن اليوم هنا لتشجيع كل المغتربين ليس فقط بإعطاء لبنان بل بالإيمان به، ولنقول لهم لبنان أيضًا سيعطيكم، وأنا فخورة جدًا بلبنانيتي”.