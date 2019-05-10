جان يمان يستعرض مهاراته في الملاكمة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: استعرض النجم التركي الشهير جان يمان مهاراته القتالية في الملاكمة (Boxing) عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك يمان محبّيه بفيديو ظهر فيه بجلسة تدريب مع مدربه الخاص وقد بدا واضحًا على ملامحه مدى اندماجه بهذه الرياضة القتالية.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي ينشر فيها جان يمان فيديوهات من التدريبات التي يخضع لها بشكل منظم.

ويعتبر جان يمان من أشهر نجوم التمثيل في تركيا وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي بعد مشاركته في مسلسل “الطائر المبكر”.